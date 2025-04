Le statistiche / Una partita solo apparentemente dominata dal Napoli quella del Maradona: i granata hanno tirato molto ma mai hanno preso la porta

Al Maradona di Napoli si è concluso l’altalenante mese di aprile del Torino. Una sconfitta per i granata contro la corazzata di Antonio Conte, che con i tre punti di ieri sera si è portata al primo posto in solitaria in classifica. Una gara aperta subito da McTominay, che ha agevolato il lavoro dei compagni nel corso dei 90 minuti. In molti hanno criticato l’atteggiamento dei giocatori del Toro, forse troppo poco coraggioso, anche se comunque le statistiche parlano di come la partita sarebbe potuta finire con un altro risultato.

Tiri 9-8, ma quelli in porta fanno la differenza

Il Napoli ha dominato il gioco soprattutto dal punto di vista del possesso palla, ma va detto anche che a livello di tiri la gara è stato sotto certi aspetti equilibrata. Sono state infatti 8 le conclusioni degli azzurri, contro le 9 del Toro. La differenza però si è vista nel cinismo: la squadra di Conte ha tirato due volte in porta segnando in entrambe le occasioni, mentre Adams e compagni non hanno mai inquadrato lo specchio. Anche così si spiega il dato degli expected goals che recita 1.17-0.83.

Le occasioni da gol

Il discorso può anche allargarsi alle occasioni da gol: come si nota dal sito della Lega, infatti, la differenza non è stata così tanto sostanziale. I padroni di casa ne hanno create 7, mentre il Toro 5. Ancora una volta, si può dire che sia mancato il cinismo. La differenza poi l’hanno fatta anche i portieri: Meret non ha avuto bisogno di sporcare i guanti, mentre Milinkovic-Savic non è riuscito a evitare i due tiri finiti verso lo specchio.