In una sfida difficile contro l’attuale capolista il centrocampista non ha sfruttato al meglio l’occasione avuta

Domenica il Torino è arrivato a Napoli conscio di dover disputare una delle partite più difficili della stagione, oltre alla condizione non ottimale di due giocatori chiave della squadra come Vlasic e Lazaro, Vanoli ha dovuto rinunciare anche al suo capitano Ricci per un problema al ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo con i suoi compagni. Con una rosa poco profonda e ricca di assenti, Tameze è stato scelto da Vanoli per ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2: tuttavia contro una squadra ben preparata e motivata come il Napoli e con la pressione di dover colmare un vuoto pesante lasciato dal giovane centrocampista italiano, il giocatore camerunese non è riuscito a sostenere una buona prova, passando pressoché inosservato nel corso della partita.

L’ultima da titolare

Tameze non rientrava tra gli undici titolari di Vanoli dall’8 febbraio, dalla sfida contro il Genoa in cui ha rimediato un infortunio che l’ha costretto a saltare le successive 4 partite di campionato e a poter giocare appena 6 minuti negli ultimi 9 incontri prima della partita contro il Napoli. Contro i partenopei il centrocampista di Vanoli è parso molto in difficoltà in mezzo al campo, dovendo cercare di fermare 2 dei centrocampisti più in forma del momento come Anguissa e McTominay.

Verso la fine dell’esperienza in granata

Con solo 4 partite ancora da disputare e la ormai concreta possibilità di una futura cessione nella sessione di mercato estiva, Tameze rischia di dover ricordare la sua ultima partita da titolare del Torino con una prova decisamente anonima senza aver ricoperto un ruolo fondamentale sia in fase di impostazione che in fase di ripiegamento. Il che ha portato il tecnico a decidere di sostituirlo nel primo minuto del secondo tempo inserendo Ilic al suo posto per provare ad invertire l’inerzia della partita.