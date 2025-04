Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Torino è tornato ad allenarsi in vista del Venezia. I granata valutano le condizioni di Ricci

Il Torino vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Napoli. Al “Maradona”, i padroni di casa si sono imposti 2-0 grazie alla doppietta di Scott McTominay. Il Toro non è riuscito a reggere l’onda d’urto azzurra, alzando bandiera bianca già nel primo tempo.

La sfida contro il Napoli appartiene al passato. Nella mattina di oggi, 29 aprile, i ragazzi di Vanoli sono tornati ad allenarsi. Sul campo del “Filadelfia”, i granata preparano la prossima sfida con il Venezia. Il Toro è chiamato a fare punti contro i veneti per tenere a debita distanza Como e Udinese e conservare la decima posizione in campionato. La sconfitta granata a Napoli è stata pesante ma indolore in ottica classifica. Il pareggio dell’Udinese contro il Bologna ha permesso ai ragazzi di Runjaic di accorciare le distanze da Adams e compagni, senza però completare il sorpasso. Tra i bianconeri e i granata si è infilato il Como, ora undicesimo. Grazie al successo contro il Genoa, i biancazzurri si sono portati a meno uno dal Toro e più uno dall’Udinese.

Il centrocampo del Toro e l’incognita Ricci

Il Torino si trova per l’ennesima volta a fare i conti con qualche dubbio a centrocampo. A pochi minuti dal fischio d’inizio con il Napoli, Samuele Ricci ha accusato un problema al ginocchio. Il centrocampista granata ha sofferto di una tendinopatia rotulea e la squadra monitora le condizioni del capitano.

Vanoli spera di poter contare su Ricci. Il numero 28 ha saltato 3 partite in stagione e, senza il centrocampista, il Toro ha sempre perso. Ricci dunque è un giocatore fondamentale per le geometrie granata, con la squadra che non può permettersi altri passi falsi.

Vanoli sfida il suo passato

Nel prossimo match di campionato, Paolo Vanoli affronterà il suo passato. L’allenatore ha guidato il Venezia dal 2022 al 2024, rendendosi assoluto protagonista della promozione dei veneti in Serie A al termine della scorsa stagione.

Nell’unico precedente, Vanoli ha avuto la meglio contro la sua ex squadra. Lo scorso 30 agosto, il Toro ha battuto il Venezia al “Penzo” grazie a un gol all’86esimo minuto di Saul Coco.