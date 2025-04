Il Toro ha perso 2-0 al Maradona di Napoli. L’ultima sconfitta granata con 2 gol di scarto risaliva al match di dicembre contro il Bologna

Al “Maradona”, il Torino si è arreso al Napoli. I granata hanno perso 2-0 contro la squadra di Conte, salita in vetta alla classifica di Serie A. La doppietta di McTominay ha steso Milinkovic-Savic e compagni, la cui sconfitta era nell’aria già dopo i primi 45 minuti.

Per il Toro si tratta del terzo k.o. del 2025. Nell’anno in corso, i granata hanno perso 3 delle 16 partite giocate. In generale, i ragazzi di Vanoli stanno disputando un discreto girone di ritorno, salvo qualche pareggio deludente. Attualmente, il Torino occupa la decima posizione in campionato. La formazione capitanata da Ricci (assente nello scorso match a causa di un problema al ginocchio) è seguita dal Como, a meno uno in classifica dai granata. Più staccato l’Udinese. I friulani, dopo la lunga bagarre con il Toro, sono scesi a due lunghezze dai rivali anche a causa del pareggio contro il Bologna di ieri, 28 aprile.

L’ultima sconfitta con due gol di scarto

La sconfitta del “Maradona” porta con sé una statistica insolita. Il Toro non perdeva un match con 2 gol di scarto dallo scorso 21 dicembre. All’epoca, i granata si arresero in casa contro il Bologna. Le reti di Dallinga e dell’ex Pobega stesero la formazione di Vanoli. Anche in quel caso, il Torino scese in campo con il 3-5-2, lo stesso modulo schierato contro il Napoli.

Da quel momento, il Toro ha subito altre 3 sconfitte, di cui 2 con una sola rete di scarto (3-2 sempre contro il Bologna e 1-0 a Como). Il k.o. contro il Napoli riscrive la storia della stagione granata. Vlasic e compagni hanno perso solo 2 partite con altrettante reti di scarto. Oltre alla già citata sconfitta casalinga contro il Bologna, il Toro ha perso il derby d’andata contro la Juventus per 2-0.

La differenza reti negativa

Il Torino torna ad avere una differenza reti negativa. Le 2 reti subite a Napoli portano il conto dei gol subiti dai granata a 39. L’attacco del Torino ha segnato 38 gol, dunque la differenza reti scende a meno uno.

Il Toro deve mettere a segno gol e punti per concludere in maniera positiva la stagione. Nelle ultime 4 sfide di campionato, i granata affronteranno il Venezia (2 maggio), l’Inter (11 maggio), il Lecce (18 maggio) e la Roma (25 maggio).