Nella sfida del Maradona il tecnico ha riproposto la difesa a tre dal 1′ per la prima volta da fine dicembre, ma non ha ottenuto risultati

Non è riuscito il colpaccio al Torino, che nella notte del Maradona ha dovuto fare da comparsa nella grande festa del Napoli, tornato al primo posto in solitaria in classifica. I granata non sono riusciti a fare la prestazione che avrebbero voluto, travolti dall’entusiasmo dei giocatori di Conte e dalla spinta di tutti i tifosi. Eppure Vanoli aveva provato a sorprendere il suo vecchio maestro, riproponendo dal primo minuto una difesa a tre per la prima volta dal dicembre scorso: mossa, però, che non ha portato i risultati sperati.

La mossa di Vanoli

Coco, Maripan, Masina: l’allenatore varesino ha provato a contrastare in questo modo il tridente d’attacco del Napoli formato da Politano, Lukaku e Spinazzola, optando per una tripla marcatura a uomo, ma non ci è riuscito. Forse per mancanza di abitudine, forse per lo strapotere degli avversari, ma in ogni caso si è notato sin da subito come la retroguardia sia andata in difficoltà più e più volte. Maripan ha provato a salvarsi uscendo nel complesso bene dal confronto con Lukaku, mentre gli altri due hanno faticato molto. In particolar modo Coco, che per l’ennesima volta ha avuto un peso specifico non da poco in occasione dei gol subiti. Una serataccia per l’ex Las Palmas, protagonista in negativo soprattutto della rete dell’1-0.

E ora?

Visto quanto mostrato ieri e il percorso dell’ultimo periodo, a questo punto sembra improbabile che Vanoli possa riconfermare questo sistema di gioco anche contro il Venezia. L’obiettivo ieri era quello di provare a sorprendere Conte, mentre la prossima settimana certamente cambierà tutto.