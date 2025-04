La partenza del corteo, che arriverà fino alla salita per Superga, è in programma alle 10 del mattino dal Bar Norman

Il 4 maggio del 2003, all’indomani dell’aritmetica retrocessione in Serie B, 50.000 tifosi granata sfilarono per le strade di Torino mostrando un orgoglio e un senso di appartenenza unico. Una marcia che è entrata nella storia. Oggi, dal punto di visto sportivo, la situazione è diversa, la squadra granata è al decimo posto in classifica ma non è ancora riuscita a fare quel salto di qualità tanto voluto dai tifosi ed è anche per questo motivo che Curva Maratona, Curva Primavera e Unione Club Granata hanno organizzato una nuova marcia, che si terrà proprio domenica 4 maggio, per mostrare nuovamente il proprio orgoglio ma anche per manifestare il malcontento verso la gestione societaria.

Ad agosto oltre 15.000 tifosi alla manifestazione prima di Torino-Atalanta

Quella di domenica mattina non sarà una marcia a cui parteciperanno solamente i gruppi organizzati delle due curve e i vari Torino Club di tutta Italia, sono tanti anche i tifosi comuni, di ogni età, che saranno presenti. Molti sono coloro che si stanno anche organizzando da fuori Torino (ma anche dalle altre regioni) per essere presenti sin dal mattino e manifestare la propria delusione nei confronti di Urbano Cairo prima di salire a Superga.

A proposito del presidente granata, il gruppo Resistenti Granata negli scorsi giorni lo ha invitato con una lettera diffusa anche via social a non salire al Colle nel pomeriggio. Non serve essere un indovino per ipotizzare che nel corso della marcia di domani mattina, che prenderà via dal Bar Norman alle 10, non mancheranno i cori contro Cairo e gli inviti a cedere la società: d’altronde quei cori hanno accompagnato la stagione del Torino in tutti questi mesi, partita dopo partita (sia in casa che in trasferta) e avevano caratterizzato anche un’altra manifestazione, quella dello scorso prima di Torino-Atalanta, pochi giorno dopo la cessione di Raoul Bellanova.

Pur essendo stata organizzata in pochi giorni, a quella manifestazione che era partita dal Filadelfia ed era terminata di fronte alla Tribuna dell’Olimpico Grande Torino, avevano partecipato oltre 15.000 tifosi. Facile immaginare che domenica prossima saranno invece molti di più coloro che scenderanno in strada.

Marcia del 4 maggio 2025: il percorso

Come detto in precedenza, l’appuntamento è alle 10 di fronte al Bar Norman, dove via Pietro Micca confluisce in Piazza Solferino. Da lì partirà il corteo che percorrerà via Pietro Micca arrivando in Piazza Castello, poi proseguirà per Via Po, Piazza Vittorio Veneto e attraverserà il ponte della Gran Madre.

A quel punto il corteo volterà a sinistra percorrendo corso Casale fino a piazza Modena, dove si trova la strada che porta a Superga. L’arrivo in piazza Modena è previsto intorno alle ore 13.