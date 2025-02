I tre gruppi di tifosi si sono uniti e hanno indetto una manifestazione che avrà luogo il 4 maggio presso Superga

Mai come in questo periodo storico i tifosi del Torino sono uniti verso un unico obiettivo: l’addio di Cairo. Dalle contestazioni ai cori all’Olimpico Grande Torino, i fan hanno dimostrato una vicinanza fuori dal comune, inconsueta rispetto al passato. In questo senso, un altro episodio di questa unità è rappresentato dalla manifestazione che la Curva Maratona, la Curva Primavera e l’Unione Club Granata hanno organizzato per il 4 maggio, giorno in cui si ricorda onora il Grande Torino. I tre gruppi partiranno insieme dalla città fino ad arrivare nel colle di Superga, dove celebreranno i grandi campioni del passato in attesa dell’avvento della squadra di Vanoli.

Il messaggio

I tre gruppi hanno voluto “pubblicizzare” questa manifestazione con una locandina ad hoc, all’interno della quale è stato inserito un messaggio che recita: “La nostra passione non morirà mai e la storia non può essere calpestata da nessuno: tutti insieme, uniti da un’unica fede, manifesteremo per riaffermare il senso di appartenenza e il tremendismo che ci contraddistinguono, legandoci alle gloriose radici del nostro Toro. Si partirà dal Bar Norman e la giornata proseguirà a Superga, dove insieme onoreremo il Grande Torino”.