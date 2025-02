Il mercato ha visto il Toro cambiare pelle anche in difesa: ha lasciato Vojvoda ed è arrivato Biraghi, e ora Vanoli può cambiare

È stato un mese intenso, pieno di trattative, e ancora una volta il calciomercato del Toro ha subito un’accelerata nei giorni conclusivi. Ora però la finestra invernale si è conclusa, si andrà avanti così fino alla fine della stagione ed è dunque tempo di concentrarsi totalmente sul campo. Già sabato i granata dovranno giocare una partita importantissima, contro il Genoa di Patrick Vieira che si sta guadagnando la permanenza in Serie A a suon di buoni risultati e prestazioni. Sarà una sfida fondamentale per Vanoli e i suoi ragazzi, che con 3 punti potrebbero chiudere il discorso almeno per un po’; per questo motivo il tecnico si affiderà a coloro che stanno meglio, motivo per cui difficilmente dovrebbero vedersi i nuovi dal primo minuto. Gli undici titolari potrebbero essere gli stessi delle ultime uscite, in attesa di cambiamenti futuri che potrebbero riguardare soprattutto la difesa.

La difesa a 4

Con il passaggio a 4 il Torino ha trovato la solidità difensiva che gli era mancata a inizio campionato, oltre che due leader come Maripan e Coco che Vanoli non toglie mai dal campo. Se loro sono i titolari indiscussi, è sulle fasce che le porte sono state un po’ girevoli. Prima l’allenatore aveva pensato di schierare Vojvoda e Sosa, poi l’infortunio del kosovaro ha garantito maggiore spazio a Pedersen.

Vanoli può cambiare la retroguardia

Ora, però, sono previsti nuovi cambi. L’arrivo di Biraghi può infatti mescolare le carte, e quindi far sì che nessun terzino venga considerato realmente imprescindibile. L’ex capitano della Fiorentina parte al momento dietro Sosa nelle gerarchie, ma con un po’ di tempo potrebbe superarlo e prendersi il posto sulla sinistra. Allo stesso tempo il croato potrebbe giocare anche a destra al posto di Pedersen, così come Lazaro che nel caso verrebbe sostituito da uno tra Karamoh, Elmas e Salama. Manca forse un vero terzino destro di qualità, ma a questo punto Vanoli ha tante alternative. La sensazione è che, dopo quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione, il tecnico sceglierà di volta in volta in base a chi dimostrerà di più in allenamento.