72 Toro Club si sono uniti e hanno acquistato una pagina cartacea per scrivere e pubblicizzare una lettera contro Cairo

Il mercato non è andato per nulla come ci si aspettava, la stagione – a meno di clamorosi colpi di scena al ribasso – sembra già finita a febbraio e non si riesce a parlare di un progetto ambizioso: sempre la stessa storia da ormai diversi anni. I tifosi del Toro prima hanno assorbito e ingoiato, poi hanno iniziato a rivendicare il tutto con delle contestazioni organizzate in massa fuori dallo stadio e soprattutto sui social. Ora è stato scalato un gradino in più nel segno della rabbia, quello inerente alla polemica totalmente pubblica. 72 Toro Club hanno infatti messo in atto un’iniziativa promossa da Mario Patrignani – presidente del Toro Club Fedelissimi Pesaro – e hanno acquistato una pagina del quotidiano Tuttosport per scrivere una lettera contro Cairo, criticandone la gestione di tutti questi anni e chiedendo a gran voce, per l’ennesima volta, la “liberazione”.

La lettera dei Toro Club

La lettera recita: “Venti anni di Cairo nel Torino, venti anni di gestione gelida, asfittica, non all’altezza della storia gloriosa e del blasone del club, irrispettosa dei sentimenti dei tifosi: questo hanno detto i fatti, a scapito anche di un oceano di passione popolare tradita e di un mare di potenzialità sprecate. Risultati mediocri, quando non fallimentari, però tra record in serie di plusvalenze. La linea di galleggiamento (quando va bene…), senza ambizioni reali, senza programmazione, senza lungimiranza. Intanto, anno dopo anno, l’amore per il Toro di noi granata è finito progressivamente in uno sprofondo di frustrazioni, ostaggio di grandi illusioni, cocenti delusioni, promesse tradite e infinite arrabbiature. Ma adesso basta a questa continua “degranatizzazione” del Torino e della sua leggenda! Noi tifosi granata confermiamo la nostra irreversibile sfiducia nell’attuale presidente, lo esoneriamo ancora una volta e chiediamo ad alta voce: CAIRO, VENDI IL TORO, LIBERACI! RIVOGLIAMO IL NOSTRO FUTURO!”.