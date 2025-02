La campagna acquisti è terminata: chi dei nuovi arrivati può esordire nella sfida del Torino contro il Genoa

Alea iacta est. Un mese di trattative è bastato per “trarre il dado” definitivo del Torino, che ha rivoluzionato in parte la propria rosa e adesso non avrà più modo di cambiare pelle da qui fino alla fine della stagione. I granata hanno ceduto Vojvoda, Ilic e Ciammaglichella e hanno invece aggiunto al roaster di Vanoli giocatori importanti come Elmas, Casadei, Biraghi e Salama. Tutti con ruoli e caratteristiche differenti, ma in egual modo pronti a dare il loro contributo per poter conquistare il prima possibile la salvezza. La sfida di sabato può già essere il momento giusto per vederli esordire?

Casadei vuole i primi minuti in granata

4 volti nuovi, tutti capaci di innalzare la qualità della rosa. Da capire, però, da quando potranno iniziare a farlo. Difficilmente qualcuno dei quattro potrà partire titolare già contro il Genoa, sia perché Vanoli pare ormai aver trovato una formazione ideale, sia perché nessuno presenta una condizione fisica e atletica tale da poter giocare dal 1° minuto. Per questo motivo, è più facile ipotizzare che i nuovi arrivati possano esordire a gara in corso. Quasi sicuramente lo farà Casadei, per il quale sembra solo questione di tempo affinché possa prendersi il posto in mediana al fianco di Ricci, per un centrocampo a due tutto azzurro.

Elmas deve recuperare la condizione

Per gli altri, invece, molto dipenderà anche da come si metterà la partita: qualora il Toro dovesse avere bisogno di proiettarsi in avanti, allora potrebbero fare il loro ingresso Elmas e/o Salama, mentre se ci sarà la necessità di difendere il risultato allora toccherà a Biraghi. In ogni caso tutti e quattro avranno un’intera settimana a disposizione per allenarsi con il gruppo e imparare le tattiche di Vanoli, dunque sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi.