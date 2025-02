Terminato il calciomercato invernale 2025, arrivano i voti dei quotidiani e dei siti: ecco i giudizi al lavoro di Cairo e Vagnati

La sessione invernale di riparazione di calciomercato è stata intensa. Per il Torino ci sono stati dei movimenti in entrata e in uscita. Sono stati ceduti 4 giocatori. Come Bianay Balcot e Aaron Ciammaglichella sono andati in prestito in Serie C, rispettivamente alla Triestina e alla Ternana. Mergim Vojvoda invece è stato ceduto al Como per 2,5 milioni di euro. Infine Ivan Ilic, che deve ancora essere ufficializzato allo Spartak Mosca. C’è tempo fino al 20 febbraio e il Toro incasserà 17 milioni più altri 3 legati ai bonus. 4 i volti nuovi. Cristiano Biraghi in difesa (prestito con diritto di riscatto a 100.000 euro), Cesare Casadei a centrocampo (pagato 13 più 2 di bonus milioni), Eljif Elmas sulla trequarti (prestito con diritto di riscatto a 17 milioni) e Amine Salama in attacco (prestito con diritto di riscatto a 4 milioni). Zapata non è stato sostituito in maniera adeguata. Come ogni volta, di seguito, i giudizi dei quotidiani e dei giornali on line.

I giudizi dei giornali

Partiamo dal giornale del presidente del Torino Urbano Cairo: La Gazzetta dello Sport. Come in estate, un bel 7. Questo il commento: “Un innesto per reparto. Casadei plana a Torino con personalità. Occhio a Salama, una storia di perseveranza tra calcio e commesso in un fast food: alla fine ha vinto il calcio”. Per Tuttosport invece il mercato è stato insufficiente: 5. Il mercato è stato definito da club in vendita. 5.5 invece per La Stampa. Questo il giudizio: “Una media ponderata tra Casadei (colpo da 7) e il 4 che merita il club per non aver rimpiazzato Zapata, se non con la scommessa da 3 gol in carriera Salama. Curiosità per i rilanci di Elmas e Biraghi, ma Vanoli aveva espressamente chiesto una sola cosa: il centravanti…”. Corriere dello Sport che sceglie il 6. “Salama per l’attacco (ma non è un bomber), Casadei per il futuro, Elmas e Biraghi per il presente”. Calciomercato.com anche sceglie il 6. “Vanoli aspettava il sostituto di Zapata da tre mesi, Vagnati non è riuscito ad accontentarlo. Fondamentale la conferma di Ricci. Ottimo l’esperto Biraghi. Elmas e Casadei intriganti”. Il nostro voto invece è 5. Zapata non è stato sostituito come aveva chiesto Vanoli più volte.

Le pagelle

Toro.it 5

La Gazzetta dello Sport 7



Tuttosport 5



La Stampa 5.5



Corriere dello Sport 6



Calciomercato.com 6