Ecco come cambia il Torino con Cesare Casadei, centrocampista duttile che è stato ufficializzato in giornata

La trattativa per Casadei è stata lunga ed estenuante, soprattutto per l’interesse della Lazio, ma alla fine il giocatore ha scelto il club granata. L’ex Chelsea arriva con un ruolo ben definito nel 4-2-3-1 di Vanoli, dove dovrà ricoprire principalmente la posizione di mediano. Il suo arrivo arricchisce il reparto del Torino, dando maggiore solidità al reparto centrale, in coppia con Ricci. Il giovane centrocampista, classe 2003, è pronto a mettersi in gioco in un campionato difficile come la Serie A.

Un centrocampista duttile per Vanoli

Sebbene l’idea principale sia di vederlo come mediano nel sistema di gioco granata, Casadei è un centrocampista molto duttile. La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni gli permette di essere un’alternativa anche come trequartista nel 4-2-3-1. In questo ruolo, può essere utile nel supportare l’attacco e nella gestione del gioco offensivo, grazie alla sua visione di gioco e capacità di inserirsi tra le linee. Con la sua versatilità, Casadei si presenta come un giocatore in grado di coprire più ruoli a seconda delle necessità tattiche della squadra.

Un’opzione per il 3-5-2: il centrocampo a tre

Un altro sistema in cui Casadei potrebbe essere utilizzato è il 3-5-2, che Vanoli ha adottato fino a metà stagione. In questo caso, il ruolo che il centrocampista ha ricoperto più frequentemente nella sua carriera è quello di centrocampista centrale nel centrocampo a tre. Casadei è abituato a gestire il gioco da questa posizione, dove può essere fondamentale nel fare da filtro tra difesa e attacco. La sua esperienza in questo ruolo, unita alla sua tecnica, lo rende un’opzione interessante qualora Vanoli decidesse di tornare a schierare il 3-5-2. Con il suo arrivo, il Torino guadagna in flessibilità e qualità a centrocampo, pronto ad affrontare le sfide della seconda parte di stagione.