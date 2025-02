Il centrocampista macedone ha vissuto una prima parte di stagione molto negativa in cui ha trovato pochissimo spazio, può rilanciarsi al Toro

Elmas, centrocampista ex Lipsia, è uno degli acquisti più interessanti di questa sessione di mercato invernale per il Torino. Il giovane giocatore ha vissuto una prima parte di stagione difficile in Germania, dove ha trovato pochissimo spazio, collezionando solamente 89 minuti di gioco. Fin dall’inizio, il centrocampista non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare, trovandosi spesso relegato in panchina. Nonostante il suo talento, non è riuscito a integrarsi nei piani tattici dell’allenatore del Lipsia, il che ha spinto la dirigenza granata a puntare su di lui come rinforzo per il centrocampo.

L’infortunio e il recupero: un percorso da affrontare

A complicare ulteriormente la situazione di Elmas è stato un infortunio che lo ha tenuto fuori gioco per tutto il mese di dicembre, interrompendo definitivamente il suo già limitato minutaggio. Il giocatore è fermo da fine novembre, e questo ha sicuramente influito sulla sua condizione fisica. Ora, al Torino, il centrocampista dovrà lavorare duramente per recuperare la forma fisica necessaria a tornare a pieno regime. Sia la società granata che il calciatore sono consapevoli che ci vorrà tempo, ma c’è fiducia che Elmas possa rimettersi in forma e fare la differenza nel campionato italiano, che conosce già, avendo avuto esperienza in passato.

La continuità con la nazionale macedone

Nonostante le difficoltà al Lipsia, Elmas ha continuato a trovare spazio con la nazionale macedone. Prima dell’infortunio, infatti, è stato un titolare indiscusso, giocando praticamente tutte le partite del girone di Nations League. Questa continuità internazionale dimostra che, quando in forma, Elmas è un giocatore di valore, capace di imporsi anche a livello internazionale. Ora, con il trasferimento al Torino, avrà l’opportunità di ritrovare il ritmo partita e, con il suo talento e la voglia di riscatto, potrà diventare un’importante risorsa per il centrocampo granata.