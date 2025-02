Nella prossima partita di Serie A il Torino affronterà in casa il Genoa. I liguri hanno trovato continuità con Vieira

Continua la Serie A per il Torino, che non perde da 6 partite (5 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 5 gare). Adesso testa alla 24^ giornata. Si gioca alle ore 20:45 di sabato: Torino-Genoa. La squadra di Patrick Vieira arriva allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di una sfida molto equilibrata. Il Torino è 11° a 27 punti, mentre il Genoa è 12° a 26 punti. Solo un punto di differenza. Torino che aveva iniziato benissimo con Vanoli, poi il calo. Ma adesso i granata hanno ripreso la loro marcia. I liguri invece avevano iniziato la stagione con Gilardino. Poi è arrivato Vieira e la squadra ha trovato continuità, anche se già prima la squadra era viva.

Il momento del Genoa

Finora in 23 partite i rossoblù hanno collezionato 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 21 gol fatti e 32 gol subiti. Torino che invece ha il seguente score: 6 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. 24 gol fatti e 27 gol subiti. Regna l’equilibrio, ma il Toro è più solido. Nelle ultime 2 trasferte il Grifone ha fatto fatica. Roma-Genoa 3-1 e Fiorentina-Genoa 2-1. Ma in casa gli ultimi 2 risultati sono stati Genoa-Parma 1-0 e Genoa-Monza 2-0.

Il mercato di riparazione

In estate il Genoa aveva perso giocatori chiave come Martinez in porta e Gudmundsson in attacco. Poi è arrivato Balotelli da svincolato, ma sta giocando pochissimo. Ora ci sono appena stati dei movimenti. Vogliacco è andato al Parma, Marcandalli al Venezia e Gollini alla Roma. Infine Melegoni alla Carrarese e Bohinen al Frosinone. Ma i rinforzi non sono mancati. Sono arrivati Otoa (difensore dall’Aalborg), Cornet (difensore dal Southampton), Onana (centrocampista dal Besiktas) e Cuenca (centrocampista dal Milan Futuro). Anche il secondo portiere è arrivato: Siegrist dal Rapid Bucarest. L’ultimo colpo è Ellertsson, ma rimane al Venezia fino a fine stagione.