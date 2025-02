Antonio Sanabria è stato elemento di discussione in questo mercato. Alla fine è rimasto al Torino e si giocherà il posto

La sessione di calciomercato in Serie A si è chiusa. Adesso il Toro può pensare solo al campionato, da qui a fine stagione. Alcuni come Ilic e Vojvoda hanno salutato, altri come Casadei ed Elmas sono arrivati. Antonio Sanabria è rimasto invece al Torino. Il giocatore numero 9 del Torino può giocarsi le sue chance. Alla fine non è partito e in questo momento è la riserva di Adams. Ma il campionato è ancora lungo e ci sono 15 partite ancora da giocare. Il paraguaiano proverà in tutti i modi ad insidiare Adams. Non sarà facile, ma Sanabria è dentro ai piani di Vanoli.

Le voci di mercato

Antonio Sanabria è stato elemento di discussione in questo mercato. Visto il poco spazio avuto ultimamente, poteva partire. Su di lui c’era la Fiorentina e si era parlato di uno scambio con Kouamé. Ma alla fine il giocatore viola è andato all’Empoli. Poi c’era anche il Cagliari interessato, allenato da Davide Nicola. L’allenatore aveva detto: “Giocatore di qualità, valuteremo”: Sanabria è un suo pupillo. Poi però non è successo niente. Ma contro l’Atalanta ha giocato 27 minuti e ha rivisto la luce. Prima il buio: 1 minuto in Udinese-Torino, 6 minuti in Torino-Parma, 1 minuto in Torino-Juventus, panchina in Fiorentina-Torino e panchina in Torino-Cagliari.

La punta che manca

C’è una cosa che va però specificata. Dopo l’infortunio di Zapata, Vanoli è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1. In difesa il Toro è diventato più roccioso, anche perché i difensori presi in estate rendono meglio a 4 dietro. In attacco in questo modo, c’è solo un posto e gioca Adams. Sanabria in panchina. Vanoli ha chiesto per 3 mesi il sostituto di Zapata, ma non è arrivato. Salama non si può definire tale. Ecco anche perché Sanabria è rimasto. Altrimenti sarebbe rimasto solo Adams in avanti. Se fosse arrivato, Vanoli avrebbe potuto scegliere e giocare anche con la doppia punta dall’inizio. Poi Sanabria avrebbe preso la sua decisione.