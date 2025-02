Il giovane esterno offensivo svedese è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico dopo la frattura al malleolo

Non solo belle notizie per il Torino, al di là degli ultimi risultati visti in campo e del calciomercato. I granata, e in particolare Vanoli, devono infatti fare i conti con un brutto infortunio, quello di Njie. L’esterno svedese si è fatto seriamente male dopo un contrasto con Cuadrado nella sfida contro l’Atalanta, e addirittura è stata necessaria un’operazione per risolvere il problema. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, il classe 2005 è stato sottoposto a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro riportata durante la gara di sabato. Adesso Njie inizierà immediatamente la riabilitazione, ma la sua stagione – a meno di colpi di scena – dovrebbe essere quasi del tutto conclusa. Tutto comunque dipenderà dall’evolversi delle sue condizioni.