Il direttore sportivo biancoceleste ha spiegato i motivi per cui non ha affondato il colpo per l’ex centrocampista del Chelsea

Gennaio è stato un mese ricco di trattative, telenovele e colpi di scena legati al calciomercato. Tra le tante, quella che ha accompagnato per tante settimane i tifosi del Torino è certamente stata l’operazione Casadei, conteso per tanto tempo con la Lazio e alla fine arrivato a vestire la maglia granata. Dopo diversi incontri Vagnati e Cairo sono riusciti ad arrivare all’offerta richiesta dal Chelsea, cosa che i biancocelesti non hanno invece fatto. C’è però a quanto pare un motivo, e Angelo Fabiani, ds del club, lo ha spiegato in un’intervista a Lazio Radio Style.

Le parole di Fabiani su Casadei

“Mi si rimprovera il mancato acquisto di Casadei, ma c’è un motivo se alla fine abbiamo preso Belahyane. Casadei poteva andare in porto, ma io non sono per i matrimoni allargati. Mi è stato imposto dal Chelsea di prendere anche Sylla (ora allo Strasburgo), ma a noi non interessava“.