L’allenatore del Cagliari alla vigilia del match contro la Lazio ha parlato anche di Sanabria

Davide Nicola, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, ha espresso il suo apprezzamento per Sanabria, attaccante del Torino, un giocatore che ha allenato in passato. “È un giocatore forte, che ho avuto la fortuna di allenare”, ha dichiarato Nicola, sottolineando come il rapporto con giocatori già conosciuti possa essere vantaggioso. Il tecnico ha spiegato che quando gli vengono proposti calciatori che ha già allenato, non ha esitazioni: “Hai tutto sotto controllo e riesci ad avere un’idea più chiara sugli obiettivi“, ha continuato l’allenatore.

La possibile trattativa con il Cagliari

Il Cagliari sta valutando la possibilità di portare Sanabria in Sardegna nei ultimi giorni di mercato, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. La prospettiva di lavorare di nuovo con Nicola potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il giocatore, che troverebbe un allenatore che lo conosce bene e che sa come valorizzarne le qualità. “Sanabria è un giocatore di qualità, non so se sia possibile o fattibile ma valuteremo”. Sanabria, quindi, potrebbe essere uno dei protagonisti degli ultimi colpi di mercato del Cagliari.

Il futuro di Sanabria e il suo desiderio di giocare di più

Sanabria, sta passando un momento difficile in maglia granata, da mesi gli manca il gol ed è finito a fare il sostituto di Adams, nettamente in una forma migliore. Il calciatore ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore continuità. La Fiorentina aveva mostrato interesse per lui, con una trattativa che prevedeva uno scambio con Kouamé, ma l’affare è alla fine sfumato. Nonostante questo, il giocatore potrebbe trovare una nuova opportunità al Cagliari, dove Nicola lo ritroverebbe con piacere, dato che lo aveva già voluto al Torino nel 2021 e lo aveva allenato anche al Genoa.