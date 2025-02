Ultimo giorno di mercato per i granata, alla ricerca della punta tanto richiesta da Vanoli: gong a mezzanotte

La ricerca della punta è ancora un obbiettivo per i granata. A mezzanotte si chiuderà la sessione invernale e il Torino è ancora alla ricerca dell’attaccante tanto richiesto da mister Vanoli. Nonostante il tempo stringa, i granata proveranno a non lasciare nulla di intentato per completare l’organico e dare a Vanoli l’attaccante di riferimento che ha chiesto fin dall’inizio del mercato. Le trattative si sono intensificate negli ultimi giorni, ma l’affare sembra più complicato del previsto. Con il tempo che scarseggia, il Torino potrebbe essere costretto a puntare su soluzioni low cost dell’ultimo minuto per colmare il vuoto in attacco.

Nomi caldi: da Simeone a Beto

Durante l’intera sessione di mercato, il Torino ha monitorato diversi profili per l’attacco. I nomi più discussi sono stati quello di Simeone dal Napoli e Kouamé, destinato all’Empoli. Tuttavia, la pista che ha fatto sognare i tifosi granata è stata quella che porterebbe a Beto, bomber portoghese dell’Everton. Le trattative si sono intensificate nelle ultime settimane, con il Torino pronto ad accontentare le richieste economiche degli inglesi, ma qualcosa si è improvvisamente inceppato.

Il cambio di allenatore e l’imprevisto con Beto

Pochi giorni prima della chiusura del mercato, però, la situazione è cambiata radicalmente. Beto, dopo il cambio di allenatore, ha trovato nuova linfa e più spazio. Reduce da una doppietta contro il Leicester in Premier League, l’attaccante portoghese ora potrebbe convincersi a restare. Per il Torino, dunque, potrebbe esserci oggi una corsa contro il tempo per assicurarsi una punta di valore. Se l’affare Beto non dovesse decollare, il Torino dovrà fare affidamento su altre soluzioni più economiche, cercando il colpo dell’ultimo minuto per rinforzare l’attacco.