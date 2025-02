Il centrocampista granata, tramite Epic Sports Italy ha rilasciato dichiarazioni riguardo la prossima esperienza che sta per affrontare

Il Torino ha finalmente concluso la telenovela Casadei, i granata si sono assicurati le prestazioni del ragazzo a titolo definitivo per una cifra di 15 milioni di euro. Dopo aver vissuto un’esperienza significativa in Inghilterra con il Chelsea, il giovane italiano ha deciso di tornare in Serie A. Il suo contratto con i granata è stato siglato per 4 anni, fino a giugno 2029, con l’ambizione di contribuire alla crescita della squadra e di portare il suo talento in un club storico come il Torino.

Le dichiarazioni di Casadei

Attraverso una nota della sua agenzia, Epic Sports Italy, Casadei ha voluto esprimere la sua soddisfazione per questa nuova avventura. “Torno in Italia dopo un’incredibile esperienza in Inghilterra e sono contento di questa scelta”, ha dichiarato il centrocampista. “Ho scelto il Torino per la sua storia, per il suo progetto e sono sicuro che è la squadra giusta.” ha poi aggiunto il ragazzo entusiasta di iniziare la sua nuova avventura.La determinazione del nuovo acquisto granata

Casadei ha anche espresso grande entusiasmo per il suo futuro al Torino: “Non vedo l’ora di giocare la prima partita in granata e far esultare i nostri tifosi”, ha dichiarato. Il giovane centrocampista ha ribadito la sua determinazione a dare tutto se stesso per la squadra, sottolineando come questo sia solo l’inizio di un nuovo percorso. La voglia di mettersi subito a disposizione del mister e contribuire al successo del Torino è evidente, e l’entusiasmo traspare dalle sue parole. I tifosi granata possono aspettarsi un talento in piena ascesa, pronto a lasciare il segno in Serie A.