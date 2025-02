Calciomercato Torino / Il centrocampista ha detto sì al club russo, si trasferirà a titolo definitivo: ai granata 17 milioni più 3 di bonus

Ivan Ilic ha detto sì allo Spartak Mosca, il centrocampista si appresta così a lasciare il Torino a titolo definitivo a distanza di due anni esatti dal suo arrivo sotto la Mole. La società granata aveva già trovato l’accordo con il club russo, che è pronta a staccare un assegno di 17 milioni, più altri 3 legati ai bonus (20 in totale) per avere il calciatore serbo che in estate era stato cercato da un’altra società russa, lo Zenit San Pietroburgo.

Calciomercato Torino: Casadei il sostituto di Ilic

Il Torino ha già acquistato il sostituto del serbo, in mattinata è stato infatti ufficializzato l’arrivo di Cesare Casadei dal Chelsea, sempre con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Ora la società granata e lo Spartak Mosca dovranno sbrigare le ultime pratiche burocratiche prima per definire il trasferimento: ricordiamo che in Russia la sessione invernale non si chiuderà domani, come invece avviene in Italia, ma il 20 febbraio. Con la cessione di Ilic si liberà il posto nella lista dei giocatori iscritti al campionato per Elmas che, provvisoriamente, aveva preso quello dell’indisponibile Perr Schuurs (Casadei essendo un Under 22 non occupa invece alcun posto).