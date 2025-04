Annunciato in formazione, Ricci non è in campo al Maradona e nemmeno in panchina: ecco il motivo

Un problema al ginocchio sinistro ha impedito a Ricci di scendere in campo: inizialmente in formazione, il capitano del Torino è stato costretto a dare forfait e non è per questo nemmeno in panchina. Al suo posto Tameze dal 1′.