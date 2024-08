Sebastian Walukiewicz potrebbe essere convocato per la sfida contro il Venezia: si attende solo il via libera della Lega

Siamo entrati nell’ultimo giorno di calciomercato. 24 ore non banali per il Torino, che oltre a dover completare le rimanenti operazioni tra entrate e uscite deve anche prepararsi per la sfida di questo pomeriggio contro il Venezia. Intanto, nella mattinata di oggi il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Sebastian Walukiewicz dall’Empoli. Un arrivo importante per il reparto difensivo di Paolo Vanoli, che addirittura potrebbe contare sul polacco già per la trasferta contro la sua ex squadra.

Walukiewicz attende il semaforo verde

Questi ultimi due giorni in casa Toro sono stati caratterizzati da una corsa contro il tempo per cercare di tesserare il prima possibile Maripan e Walukiewicz. Ma se per il cileno il discorso è stato complicato dal suo essere considerato extracomunitario, per l’ex Empoli c’è ancora una flebile speranza di vederlo in panchina in laguna. Il Torino è infatti in attesa che tutti i documenti vengano consegnati a chi di dovere, in modo da avere poi un via libera che possa permettere al giocatore di entrare in distinta e di sedersi in panchina. In ogni caso, per non farsi trovare impreparato, il 24enne è già arrivato nella serata di ieri in Veneto. In questo modo, anche se non dovesse ricevere l’ok dalla Lega, ha comunque la possibilità di ambientarsi con i nuovi compagni di squadra.

La difesa contro il Venezia

Le non disponibilità di Walukiewicz e Maripan impongono a Vanoli di non poter cambiare più di tanto la difesa per la sfida contro il Venezia. Con Vojvoda che probabilmente verrà schierato nuovamente sulla fascia a causa delle condizioni non ottimali di Pedersen, si potrebbe vedere ancora Tameze a destra. Sul lato opposto è invece confermato Masina, mentre a guidare il reparto ci penserà Saul Coco.