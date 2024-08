Calciomercato Torino / Walukiewicz è un nuovo giocatore granata: arriva grazie allo scambio che ha coinvolto anche Pellegri e Sazonov

Nuovo acquisto per il Torino. Sebastian Walukiewicz, difensore polacco, ha firmato con il Torino, come anticipato dal suo agente, che ha diffuso la foto su Instagram. Il classe 2000 è stato inserito nella maxi operazione che ha permesso a Pellegri e Sazonov di effettuare il percorso inverso, in direzione Empoli. Ora manca solo l’ufficialità.