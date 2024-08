Calciomercato Torino / Sazonov saluta i granata e si trasferisce all’Empoli in prestito con diritto di riscatto

Dopo una sola stagione, Saba Sazonov lascia il Torino. Il difensore georgiano è stato coinvolto nello scambio che ha portato Walukiewicz in granata e il georgiano e Pellegri all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Termina così la sua avventura con il Toro.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Empoli Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saba Sazonov. Tutto il Torino saluta Saba con un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.