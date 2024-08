Calciomercato Torino / Pietro Pellegri passa all’Empoli, l’attaccante è stato coinvolto nello scambio con il club toscano

Pietro Pellegri lascia il Torino. L’attaccante è stato coinvolto nella maxi operazione tra l’Empoli e il club granata che ha portato Walukiewicz nel capoluogo piemontese e l’ex Milan e Sazonov in Toscana in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2001 saluta così Torino dopo due stagioni e mezzo in cui non è mai riuscito a lasciare il segno.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Empoli Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pellegri. Tutto il Torino saluta Pietro e gli fa un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.