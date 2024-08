Calciomercato Torino / Il trequartista lascia i granata in prestito con diritto di riscatto per unirsi ai sardi

Un’altra cessione per il Torino, in questo ultimo giorno di mercato. Come si evince dal sito della Lega Serie A, il Cagliari ha depositato il contratto di Marco Longoni, ormai ex giocatore della Primavera granata. Il classe 2005 si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora è ufficiale.