Calciomercato Torino / Vagnati non molla Hajdari, ed è pronto a fare l’ultimo tentativo per il difensore svizzero

Mancano ormai poche ore alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, e tutti i club stanno ultimando le operazioni tra entrate e uscite. Tra questi anche il Torino, che in attesa di cedere gli esuberi potrebbe mettere a segno un altro colpo per la difesa. I granata, infatti, avrebbero bisogno numericamente di un altro difensore centrale dopo gli arrivi di Walukiewicz e Maripan, e potrebbero fare un ultimo tentativo last minute per Albian Hajdari del Lugano.

Tentativo last minute per Hajdari

Il nome di Hajdari è sul taccuino di Davide Vagnati da almeno due mesi. Poi, le richieste alte del club svizzero hanno fatto sì che la trattativa venisse messa in stand-by per permettere al Torino di concentrarsi su altri obiettivi. Nel frattempo sono arrivati Saul Coco e gli stessi Maripan e Walukiewicz, ma adesso Vagnati può pensare di rifiondarsi sul centrale svizzero in queste ultime ore. La richiesta del giocatore è infatti quella di partire, e questo potrebbe convincere il Lugano ad abbassare le pretese e venire incontro al club granata. Tutto ciò spinge il Torino a fare un ulteriore tentativo per lui dopo quelli che non hanno avuto esito positivo, in modo da provare a realizzare questo colpo.

Il punto sulla difesa

La difesa del Torino ha subito una vera e propria rivoluzione in questa sessione di calciomercato. Inizialmente sono andati via Djidji, Rodriguez, Buongiorno e Lovato, e a loro si sono aggiunti nelle ultime ore anche Sazonov e Dellavalle. 6 cessioni, sostituite attualmente da 3 giocatori. Sono infatti arrivati Saul Coco, Walukiewicz e Maripan, ma c’è ancora tempo per poter fare un altro acquisto. Attualmente, in attesa del rientro di Schuurs (per cui non si ha una data precisa), Vanoli può contare su 5 centrali per tre posti. Un nuovo arrivo, per le rotazioni, servirebbe.