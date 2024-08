Calciomercato Torino / I granata sono al lavoro per trovare una soluzione a Brian Bayeye in queste ultime ore di mercato

Mancano ormai pochissime ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e il Torino è ancora attivo sia sul fronte entrate che per quanto riguarda le cessioni. Mancherebbe ancora un difensore centrale all’appello, e Vagnati sta valutando tutte le opportunità da ultimo giorno. Parlando di uscite, invece, sono ancora presenti in rosa alcuni giocatori che – ormai fuori dal progetto tecnico – devono trovare una sistemazione al più presto. Oltre a Ilkhan e Radonjic, è presente all’interno di questa lista anche Brian Bayeye, esterno destro rientrato dal prestito alla Ternana ma mai dentro i piani di mister Vanoli.

Si cerca una sistemazione

Come detto, nell’ultima stagione Bayeye ha giocato con la Ternana. Un’annata non troppo esaltante per lui, che ha messo a referto 19 presenze in Serie B, partendo da titolare solamente 10 volte. Né gol né assist da parte sua, in una stagione sfortunata culminata con la retrocessione del club umbro. Il congolese si è poi presentato al Filadelfia per il raduno di inizio luglio, ma con il passare del tempo non è riuscito a convincere Vanoli, che lo ha lasciato ai margini della rosa. Una convocazione per la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, poi niente. A Bayeye è stato preferito Dembélé come sostituto per il ruolo di esterno destro, ed è stato chiesto di trovare una sistemazione. Il classe 2000 non ha però trovato ancora una squadra, e in queste ultime ore si proverà a contattare i club di Serie B e Serie C. L’intenzione del giocatore è però quella di non scendere in terza serie, bensì di trovare spazio nel campionato cadetto. Il nome di Bayeye, dunque, rappresenta un fronte caldo per queste ultime ore di calciomercato.