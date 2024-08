Le trattative di mercato dell’ultimo giorno della sessione estiva 2024: ecco le operazioni di tutte le squadre di Serie A

Allo scoccare della mezzanotte si chiuderà la sessione estiva di calciomercato del 2024. Per le società italiane queste sono le ultime ore per definire acquisti e cessioni e completare le squadre per la stagione che è già iniziata. Ecco allora quali sono le ultimissime sulle trattative di mercato di questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato, le ultimissime sulle trattative del 30 agosto 2024

Ore 9.05 Il Milan può ancora cedere Bennacer in queste ultime ore, in modo da puntare poi Kone.

Ore 9.00 Torino ed Empoli hanno ufficializzato rispettivamente gli arrivi di Walukiewicz, Pellegri e Sazonov.

Ore 8.56 Vicina la chiusura per il trasferimento di Osimhen all’Al-Ahli. Il Napoli incasserebbe circa 70 milioni più bonus, mentre il nigeriano firmerebbe un contratto di 4 anni da 40 milioni a stagione.