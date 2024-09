Ché Adams ha deciso di non rispondere alla chiamata della Scozia per le gare di Nations League: resterà al Fila ad allenarsi

Ché Adams non partirà con la Nazionale. Lo si apprende dalla selezione stessa che nelle ultime ore ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che l’attaccante ha deciso di non rispondere alla convocazione del ct Clarke per le gare di Nations League. L’allenatore lo aveva inserito tra i convocati per le sfide contro Polonia e Portogallo, ma lo scozzese ha deciso di rimanere al Filadelfia per allenarsi e raggiungere la condizione fisica ottimale. Con ogni probabilità Adams sarà ancora al fianco di Zapata alla ripresa della Serie A e l’attaccante vorrà fare la differenza già dalla partita contro il Lecce. Saranno due settimane di lavori intensi per lo scozzese, che ha già conquistato il cuore dei tifosi.