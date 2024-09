Samuele Ricci è stato convocato da Spalletti per le gare che l’Italia disputerà in Nations League: sarà un’occasione da sfruttare

L’inizio di stagione di Samuele Ricci non poteva essere migliore di quello che è stato. Il centrocampista granata è sembrato subito in gran forma nelle prime uscite del Torino di Vanoli e Luciano Spalletti se n’è accorto. Tant’è che il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di convocare l’ex Empoli per le gare che l’Italia disputerà in Nations League contro Francia e Israele. Per Ricci sarà una vera e propria occasione per dimostrare di poter vestire stabilmente la maglia azzurra: il centrocampista granata dovrà esprimersi al meglio per convincere Luciano Spalletti a diventare un punto fermo della mediana.

Ricci tornato alle origini: è lui il regista del Toro

“Con Vanoli facciamo un gioco diverso rispetto allo scorso anno, meno uomo contro uomo. Facendo anche la posizione di mediano devi fare qualche diagonale, una corsa più intelligente”, aveva detto Samuele Ricci nel corso del precampionato. Con l’arrivo del nuovo allenatore il centrocampista granata è tornato alle origini e ora ricopre la posizione di play. Forse il ruolo che più gli si addice e che il numero 28 è in grado di svolgere meglio. Non è un caso che il classe 2001 abbia riconquistato la Nazionale dopo l’esclusione all’Europeo di Germania. Ora però non dovrà accontentarsi, anzi. Dovrà dimostrare di meritare la maglia azzurra a suon di prestazioni: ne ha bisogno l’Italia e ne ha bisogno il Toro, che dovrà dare continuità all’ottimo avvio di stagione.