I due centrocampisti stanno lavorando per farsi trovare pronti il prima possibile: Vanoli spera di riaverli contro il Lecce

Dopo un inizio di campionato di altissimo livello, che ha visto i granata pareggiare contro il Milan e centrare sei punti contro Atalanta e Venezia, per il Torino di Paolo Vanoli è giunto il momento della pausa Nazionali. I granata avranno modo di recuperare le energie e di lavorare ulteriormente per migliorare l’intesa tra i nuovi arrivati, ma non solo. La pausa sarà importante per l’allenatore perché potrebbe restituire al campo quei giocatori che sono infortunati da tempo, come ad esempio Vlasic e Gineitis.

Le condizioni di Vlasic e Gineitis

I due centrocampisti del Toro sono ancora alle prese con gli infortuni subiti nel pre-campionato. Vlasic è fuori a causa di un infortunio rimediato agli Europei. Vanoli ha preferito non rischiarlo in questo avvio di stagione per non incorrere in ulteriori ricadute e il croato sta lavorando al meglio per provare a esserci al termine della sosta. Discorso simile per Gineitis, protagonista di una preparazione davvero sfortunata. Il lituano aveva abbandonato una partitella a causa di una forte botta al ginocchio. Lo stesso che poi gli ha causato altri problemi alcuni giorni dopo e con cui sta ancora facendo i conti. Anche il classe 2004 vuole esserci al termine della sosta e il suo obiettivo è essere a disposizione al Grande Torino contro il Lecce. Se i due non dovessero farcela contro i salentini si rivedrebbero in campo una settimana più tardi, al Bentegodi di Verona.