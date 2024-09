Juric, nella sua seconda stagione, aveva cominciato bene: stessi punti (e posizione) che oggi ha il Torino di Vanoli

In questa stagione 2024/2025 il Torino è partito alla grande. Dopo 3 giornate ha raccolto 7 punti ed è primo in classifica. Vanoli finora ha svolto un ottimo lavoro. Al momento i granata non sono da soli al comando della Serie A. Nessuna squadra è a punteggio pieno. Al primo posto ci sono Inter (7 punti), Juventus (7 punti), Torino (7 punti) e Udinese (7 punti). Il Toro ha fatto i punti in delle ottime partite. Alla prima giornata, a San Siro contro il Milan, era a un passo dall’impresa. Sopra 2-0, alla fine la partita è finita 2-2 ma ci sono stati ottimi segnali. Segnali confermati alla seconda giornata, dove è arrivata una grande vittoria per 2-1 in casa contro l’Atalanta. Infine a Venezia, alla terza giornata, la squadra non ha giocato benissimo ma ha vinto 1-0 in extremis grazie a Coco. Negli ultimi 10 anni, non è la prima volta che il Torino è primo dopo 3 giornate.

Il precedente

Nella stagione 2022/2023, il Torino di Juric dopo 3 giornate era primo a 7 punti. La classifica era la seguente: Napoli (7 punti), Milan (7 punti), Lazio (7 punti), Atalanta (7 punti), Torino (7 punti) e Roma (7 punti). Anche in quel caso, i granata avevano iniziato molto bene. Vittoria a Monza per 2-1, poi 0-0 interno con la Lazio e infine vittoria per 2-1 a Cremona.

7 punti non bastarono

Dalla stagione 2014/2015 ad oggi in un’altra occasione il Torino ha racimolato 7 punti nelle prime 3. Era la stagione 2015/2016 con Ventura in panchina. La classifica però vedeva l’Inter al comando con 9 punti. Seguivano Chievo Verona (7 punti), Sampdoria (7 punti), Torino (7 punti), Roma (7 punti), Sassuolo (7 punti) e Palermo (7 punti). Prima giornata: Frosinone-Torino 1-2 con gol di Quagliarella e Baselli. Seconda giornata: Torino-Fiorentina 3-1. Una grande rimonta firmata Moretti, Quagliarella e Baselli. Alla terza giornata 2-2 a Verona contro l’Hellas, con reti di Baselli e Acquah. In generale, mai fatti meno di 3 punti.