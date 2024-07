Nonostante la cessione di Buongiorno si avvicini, i tifosi non perdono le speranze e continuano a chiedergli di non andare via

La trattativa legata al nome di Buongiorno non è solo la più importante del mercato del Torino, ma anche la più calda dell’intera Serie A in questo momento. Il Napoli è ormai da tempo alla ricerca del difensore, ma paradossalmente nella giornata di giovedì si è fiondata su di lui l’Inter, che adesso prova a fare lo sgarbo agli azzurri. La decisione finale spetterà comunque al capitano granata, che intanto nel proprio profilo Instagram continua a ricevere messaggi da parte dei tifosi che gli chiedono di rimanere.

Buongiorno, i tifosi non mollano

“Resta al Toro, ti meriti la fascia di capitano. Nessuno come te incarna lo spirito Toro“; “Tu sei il Torino, resta”. Questi sono solo un paio di messaggi con cui i tifosi granata vogliono provare a convincere il proprio capitano a rimanere, e di conseguenza a rifiutare le proposte di Napoli e Inter. Buongiorno rappresenta a tutti gli effetti il simbolo del Torino degli ultimi anni, uno che ha sempre onorato la maglia e che ha dimostrato con i fatti l’amore verso i colori granata, rifiutando anche proposte da piazze importanti. Ora, però, la situazione sembra più complicata.

Le ultime sulla trattativa

Come detto, la decisione finale spetta solamente a Buongiorno stesso, che prima però dovrà parlare con il presidente Cairo. La giornata di giovedì è stata impegnativa ma decisiva per quanto riguarda la trattativa, dati i vari incontri tra club e agenti. Napoli e Toro hanno trovato un accordo economico, nonostante Cairo abbia dichiarato in un’intervista di non aver ancora deciso il da farsi. In serata il difensore ha poi incontrato a Milano il proprio agente Giuseppe Riso, che al termine dell’incontro si è diretto dal ds del Napoli Manna per la seconda “riunione” della giornata, dopo quella con De Laurentiis. Gli azzurri dal canto loro fanno prevalere la fiducia, nonostante l’Inter provi a muoversi silenziosamente per il difensore.