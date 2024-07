C’è attesa per l’incontro tra Urbano Cairo e Alessandro Buongiorno: solo dopo sarà più chiaro il futuro del giocatore

Proseguono i contatti tra Torino e Napoli per discutere di Alessandro Buongiorno. Il difensore granata sembra sempre più vicino al passaggio in azzurro, a disposizione di Antonio Conte: nella tarda serata di ieri il difensore ha cenato con il suo procuratore, Giuseppe Riso, che ha poi incontrato nuovamente Manna. Un nuovo aggiornamento tra le parti necessario per via dell’inserimento dell’Inter nella trattativa.

Cairo-Buongiorno: colloquio decisivo

Ma nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Urbano Cairo, che ha fissato un incontro con il giocatore: “Buongiorno è evidentemente un giocatore che piace molto, che è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l’ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento, di positività. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa. Fu così anche lo scorso anno, quando poi decidemmo di tenerlo. L’interessamento fa piacere, ma prima di prendere decisioni io mi devo sedere, parlare con lui e ascoltare cosa ha da dire”. E proprio questo incontro tra Cairo e Buongiorno sarà quello decisivo per capire dove giocherà il centrale nella prossima stagione.

Calciomercato Torino: decide Buongiorno

In un modo o nell’altro, o dal vivo o in videochiamata, i due si parleranno per decidere insieme del futuro. Solo dopo Buongiorno sarà libero di fare una scelta. Le idee del Torino sono chiara: il difensore non è incedibile (Cairo e Vagnati hanno già accettato l’offerta del Napoli da 35 milioni più 5 di bonus) ma allo stesso tempo la società granata non è nella situazione di essere obbligata a cedere il proprio numero 4 e se, come accaduto l’anno scorso quando arrivò l’offerta dell’Atalanta, Buongiorno dovesse palesare nuovamente la ferma volontà di restare i discorsi con Inter e Napoli si interromperebbero. Ma la sensazioni è che questa volta la trattativa potrebbe avere un esito, in particolare per via delle ambizioni di Napoli e Inter oltre che le ricche proposte di stipendio fatte dal club partenopeo.