Il centrocampista del Venezia è molto vicino al passaggio in nerazzurro attraverso un’operazione che coinvolge anche Oristanio

Uno degli obbiettivi di mercato del Torino si complica e non poco. Tanner Tessmann, centrocampista di proprietà del Venezia che lo scorso anno è stato allenato da Paolo Vanoli, sembra sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. All’interno dell’operazione sarebbe incluso anche Oristanio, attaccante di proprietà dei nerazzurri che nell’ultimo campionato di Serie A ha giocato nel Cagliari di Claudio Ranieri. Un epilogo a sorpresa per il Toro, che puntava a portare il giocatore all’ombra della Mole proprio per il rapporto con Vanoli, che nella scorsa stagione lo ha reso una colonna portante della promozione del Venezia. Ora le speranze granata si assottigliano sempre più, con il giocatore che sembra destinato ai colori nerazzurri.

Tessmann a un passo dall’Inter

Nelle ultime ore sono intensi i contatti tra Venezia e Inter per chiudere l’operazione legata al futuro di Tesmann e Oristanio. Per entrambi si parla di un trasferimento a titolo definitivo: Oristanio agli arancioneroverdi e Tessmann che farebbe il percorso inverso. L’Inter però vorrebbe riuscire a girarlo in prestito nella prossima stagione, vista l’ampia rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Soprattutto dopo l’ultimo acquisto di Ausilio e Marotta, che hanno portato a Milano un giocatore del calibro di Piotr Zielinski. Una delle soluzioni avrebbe previsto la permanenza dello statunitense a Venezia, ma proprio il calciatore sarebbe poco convinto da questa opzione. Tesmann vorrebbe una squadra per alzare il livello e per fare uno step prima di approdare in una grande squadra come l’Inter. Con ogni probabilità i nerazzurri dovranno cercargli un’altra sistemazione a meno di ripensamenti da parte del centrocampista. Le speranze del Toro diminuiscono sempre più con il passare delle ore: Vagnati dovrà virare su altri obbiettivi da mettere a disposizione di Paolo Vanoli.