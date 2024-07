Calciomercato Torino / L’ex terzino granata, ora dt del Venezia, Cristian Molinaro ha fatto il punto sulle trattative per Tessmann

“Per Tessmann ci sono state delle chiacchiere interlocutorie”. Parole queste che ha pronunciato Cristian Molinaro, ex terzino del Torino che ora è il direttore tecnico del Venezia. Il centrocampista statunitense è uno degli obiettivi di mercato della società granata, un giocatore che è stato richiesta dal tecnico Paolo Vanoli che proprio in Veneto lo ha allenato e fatto crescere. Il Torino non è però l’unico club ad aver posato i propri occhi sul centrocampista, che dopo l’ottima stagione disputata al Venezia è seguito con attenzione anche da Inter e Fiorentina.

Calciomercato Torino, Molinaro: “Anche Inter e Fiorentina su Tessmann”

“Con Inter e Fiorentina ci sono stati dei contatti ma nessuna trattativa – ha confermato Molinaro all’evento di apertura della sessione estiva di calciomercato – ora Tessmann è focalizzato sulle Olimpiadi e noi sull’inizio della prossima stagione. Il giocatore ha avuto una crescita incredibile, forse è un po’ timido ma ha dimostrato di avere un grande valore e questo ha attirato su di lui tante attenzioni”. Il centrocampista è una pedina importante del Venezia ma la società veneta è pronta ad ascoltare tutte le eventuali offerte. “Con Antonelli faremo tutte le valutazioni necessarie”, ha proseguito Molinaro.

Molinaro: “Vanoli aveva l’ambizione di misurarsi con una piazza importante come Torino”

Il dirigente della società veneta ha poi parlato anche del passaggio di Paolo Vanoli al Torino: “Il mister ha lasciato un’impronta importante, fin dall’inizio. Parliamo di un allenatore con una personalità molto forte, che ha tirato fuori quello che serviva dai nostri ragazzi. Vanoli però aveva l’ambizione di misurarsi con una piazza importante come Torino. Non è stato facile per noi, abbiamo perso il nostro allenatore appena pochi giorni dopo la finale play-off, ma la scelta Di Francesco è altrettanto importante”.