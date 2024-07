Calciomercato Torino / Nella lista dei possibili partenti potrebbe esserci anche Ivan Ilic, per cui il club chiede almeno 15 milioni

Si è aperto oggi ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, che potrebbe portare tanti cambiamenti in casa Torino. Non solo a livello di acquisti, perché per poter finanziare il mercato in entrata servono prima delle cessioni importanti. In questo senso, se da un lato l’obiettivo è blindare Buongiorno dall’altro la società sarebbe disposta a monetizzare con Ivan Ilic. Il centrocampista ha in questo momento delle richieste dalla Russia, con lo Zenit San Pietroburgo pronto a investire su di lui, ma servono almeno 15-20 milioni.

Ilic, futuro da decifrare

Ivan Ilic è il secondo acquisto più oneroso della storia del Torino. Nel gennaio del 2023 il club ha sborsato circa 17 milioni nella casse del Verona per realizzare un acquisto che soddisfacesse Juric, e che è stato poi argomento di discussione tra Cairo e l’ex allenatore nel momento della rottura. Tutti questi soldi spesi, però, non sono stati al momento ripagati dal giocatore. Il centrocampista serbo infatti non ha quasi mai convinto, né con Ricci al fianco né con qualsiasi altro. Per questo motivo, nonostante lo scorso anno si pensasse di creare una base per il futuro con lui e l’ex Empoli in mezzo al campo, la società può avere in mente di cedere Ilic.

Plusvalenza in vista

Il centrocampista ex Verona ha diverse richieste, ma in questo momento la squadra che si è informata più concretamente è stata lo Zenit. I russi sarebbero disposti a pagare al Toro la cifra richiesta, vale a dire tra i 15 e i 20 milioni, ma dopo bisognerebbe convincere il ragazzo. Partire in direzione San Pietroburgo significherebbe infatti abbandonare il vero calcio europeo e le competizioni internazionali, dato che a causa della guerra i club russi non hanno più la possibilità di partecipare a Champions League, Europa League e Conference League.