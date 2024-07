Sono terminati ieri i vari contratti dei giocatori in scadenza, e tra le occasioni sul mercato svincolati c’è anche Praet

Oggi inizia ufficialmente il calciomercato, mentre ieri sono terminati i contratti dei giocatori in scadenza. In casa Torino hanno salutato a zero Rodriguez, Djidji e Gemello, mentre in tutta Europa e non solo sono tantissimi i giocatori attualmente svincolati. Una lunga lista di giovani talenti e calciatori più esperti che potrebbero fare al caso del Torino, all’interno della quale spicca il nome di Dennis Praet. Il trequartista belga, che ha vestito la maglia granata nella stagione 2021/2022, ha già espresso il desiderio di tornare in Italia, e sta solo al club decidere se affondare il colpo.

Occasione per la trequarti

“Ho ancora il numero di telefono italiano, non l’ho mai cambiato… Vorrei tornare in Italia, dove mi sono sempre trovato bene. Il Torino mi aveva cercato nuovamente, ma il ritorno non è mai accaduto. Sicuramente una proposta del Torino la ascolterei anche adesso“: la voglia del calciatore c’è, resta solamente capire se la dirigenza e Vanoli sono della stessa opinione. 30 anni nella carta d’identità, Praet è da considerarsi un giocatore tutt’altro che finito. Nonostante abbia giocato solamente 17 partite in Championship nell’ultima stagione – a causa dei problemi legati al contratto in scadenza – il belga può rappresentare certamente un salto di qualità per l’attacco, come vice Vlasic o suo compagno di reparto.

Dove può inserirsi

Non è ancora ben noto in che modo Vanoli voglia far giocare il proprio Torino. L’unica certezza è la difesa a 3, mentre in attacco si può variare molto. In questo senso, l’acquisto di Praet potrebbe risultare una scommessa vincente soprattutto grazie alla sua duttilità. L’ex Leicester potrebbe infatti giocare da trequartista in caso di 3-4-2-1, mentre qualora dovesse essere confermato il 3-5-2 potrebbe agilmente agire da mezzala, giocando come una sorta di collante tra centrocampo e attacco. Nulla di confermato ancora, ma il Toro potrebbe davvero fare un pensierino su di lui.