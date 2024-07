Calciomercato Torino / Tra le prime cessioni del Toro potrebbe esserci Tommaso Di Marco, che è richiesto dalla Juve Stabia

1 luglio, è iniziato ufficialmente il calciomercato. Manca sempre meno al raduno del Filadelfia, e il ds Vagnati è al lavoro per stabilire i giocatori che dovranno presentarsi all’incontro con il nuovo tecnico Vanoli. Tra questi potrebbe non esserci Tommaso Di Marco, centrocampista classe 2003 che potrebbe andare a giocare in Serie B. Dopo le due stagioni in C in prestito alla Virtus Francavilla, il giocatore granata potrebbe ora salire di categoria, facendo parte della rosa della neopromossa Juve Stabia. I campani si sono interessati a lui, e hanno intavolato una trattativa con il Toro per prenderlo in prestito. La base per trovare l’accordo c’è, la parola poi spetta al calciatore.