Su Alessandro Buongiorno non c’è solo il Napoli, anche l’Inter ha iniziato a fare un pensierino sul difensore. E proprio questo pomeriggio c’è stato un incontro tra l’agente del difensore, Giuseppe Riso, e i dirigenti nerazzurri. “Buongiorno al Napoli? Due battute le abbiamo fatte anche con l’Inter. Abbiamo fatto un po’ di chiacchiere per capire un po’ la situazione”, ha spiegato il procuratore al termine del vertice.

Poco prima Riso aveva incontrato Aurelio De Laurentiis e il ds del club partenopeo, Giovanni Manna: un colloquio tra le parti che ha portato a un avvicinamento ma non alla chiusura definitiva, anche perché l’ultima parola spetta proprio al centrale, dopo che il Torino nella serata di ieri aveva accettato l’offerta da 35 milioni più 5 di bonus. Buongiorno non ha ancora detto sì al Napoli e l’Inter ha ora chiesto informazioni per capire se ci siano ancora i margini per entrare nella trattativa. Ogni possibilità è al momento ancora aperta.