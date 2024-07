Dopo l’accordo di massima tra Napoli e Torino, i partenopei hanno di nuovo incontrato l’agente di Buongiorno: ma l’ultima parola è del giocatore

Nel pomeriggio Cairo ha parlato della volontà di discutere con Buongiorno prima di ogni decisione, ma il calciomercato non si fermerà di certo fino a quell’incontro. Al contrario mentre il difensore del Torino è in vacanza, terminata l’esperienza all’Europeo, si susseguono gli incontri che riguardano il suo futuro. Incontri tra Manna, uomo mercato del Napoli, e Vagnati, ma pure appuntamenti tra il ds del Napoli e l’agente del giocatore, Riso. Nel pomeriggio di oggi, a proposito del procuratore del giocatore, c’è stato un nuovo appuntamento proprio col Napoli per definire l’eventuale contratto di Buongiorno.

L’agente lavora per Buongiorno…ma serve il sì del calciatore

Perché se l’intesa di massima tra i due club c’è, ora da trovare è l’accordo tra il Napoli e il calciatore. Esattamente come avvenuto lo scorso anno con l’Atalanta ogni discorso è portato avanti dall’agente anche se poi l’ultima parola spetterà al calciatore. Si parla di un quinquennale con possibilità di aggiungere anche una clausola rescissoria.