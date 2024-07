Calciomercato Torino / L’esterno per rinforzarsi a sinistra. Prima però bisogna abbassare le richieste del San Paolo

Il Torino nell’ultima stagione ha trovato la sua freccia. Sulla fascia destra Raoul Bellanova si è distinto per le falcate, per gli assist, ben 7, per prestazioni che gli son valse la convocazione a Euro2024. Ora il nativo di Rho è sul taccuino di diversi club, a sottolineare una crescita esponenziale dal suo approdo a Torino un anno fa. Non si trovano di certo parole al miele invece per quanto riguarda gli esterni impiegati a sinistra. Lazaro e Vojvoda si sono spessi distinti ma in negativo, rendendo di fatto la fascia mancina il vero punto debole dell’undici di Juric. Ora, con Vanoli, il Toro proverà a colmare un vuoto con cui l’organico convive da tempo e il nome prescelto è quello di Welington.

Welington è la soluzione a sinistra?

Il brasiliano in forza al San Paolo è innanzitutto un esterno di piede sinistro e sembrerebbe già una notizia. Vojvoda e Lazaro, entrambi destri, si sono sacrificati anche per ovviare alle operazioni di mercato fallite dai piani alti granata. Una mancanza, quella di un esterno di piede aderente alla fascia, che ha minato sulla fluidità della proposta offensiva granata. Welington per Vagnati dovrebbe rappresentarne la soluzione, per la qualità negli uno contro uno e negli affondi palla al piede, oltre che per un sinistro ben educato.

Uno sconto dal San Paolo

Il contratto di Welington non è in scadenza ma quasi: il 31 dicembre, tra meno di 6 mesi. Il San Paolo, dal canto suo, sta cercando di convincerlo a restare, di prolungare ancora il rapporto col club. Welington spera invece di calcare i terreni d’Europa. Su di lui riflettori dalla Spagna e appunto del Torino, al momento distante sulla cifra da pattuire con il San Paolo. I granata dovrebbero sborsare tra i 6 e i 7 milioni di euro e non si tratta di un prezzo ragionevole per le casse della società di Urbano Cairo. Il Toro cerca di far suo il giocatore, ma solo se i paulisti gli verranno incontro, abbassando le richieste.