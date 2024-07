Calciomercato Torino / Nella serata di ieri si è registrato un nuovo contatto tra il ds del Napoli e Riso, procuratore di Buongiorno

La trattativa tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno si sta facendo sempre più serrata. Nella serata di ieri il ds del club campano, Giovanni Manna, ha incontrato il procuratore del difensore, Beppe Riso per cercare di trovare l’accordo almeno con il giocatore. La proposta messa sul piatto dal club campano è estremamente interessante: per Buongiorno è pronto un contratto di cinque con uno stipendio da 3,5 milioni più bonus, oltre alla possibilità di competere per obiettivi importanti. Perché l’obiettivo del Napoli, dopo una stagione da dimenticare, è quello di tornare a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League.

Calciomercato Torino: il Napoli accelera per Buongiorno

Riso ha ascoltato l’offerta del Napoli e l’ha riferita al suo assistito che, nel frattempo, ha da poco iniziato le vacanze dopo aver concluso con grande anticipo l’impegno all’Europeo in Germania. E proprio l’eliminazione Azzurra da Euro 2024 ha fatto sì che il Napoli in questi ultimi giorni premesse il piede sull’acceleratore per trovare un accordo per portare Buongiorno in Azzurro. Urbano Cairo e lo stesso difensore avevano infatti rinviato ogni discorso sul futuro al termine dell’Europeo e ora la trattativa si è fatta più intesa.

Nuovo incontro tra il Napoli e il Torino

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra Manna e Vagnati, con il Napoli che è pronto ad alzare la propria offerta e arrivare a 35 milioni, una cifra ancora inferiore alle richieste del Torino (Cairo vorrebbe incassare intorno ai 45 milioni ma comunque non meno di 40 dalla cessione del centrale) ma certamente più vicina. Il Napoli ha fretta di chiudere l’affare e Antonio Conte spera di poter accogliere al più presto Buongiorno.