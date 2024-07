Calciomercato Serie A / Le notizie di martedì 2 luglio: sull’ex Roma anche la Fiorentina, che ora punta Thorstvedt. Spinazzola verso Napoli

Si è concluso agli ottavi di finale il percorso di Romelu Lukaku e del suo Belgio a Euro2024. Il k.o. con la Francia riconsegna il nome dell’attaccante alle cronache di mercato, anche se in questi ultimi giorni si è parlato molto di lui in chiave Milan. Una pista per i rossoneri difficile da percorrere, per le richieste alte del Chelsea. Per questo rimane viva la pista Artem Dovbyk, ultimo “Pichichi” del campionato spagnolo in maglia Girona. Da capire se i catalani possano fare uno sconto sulla clausola da 40 milioni frutto del precedente accordo con il bomber ucraino.

Zaniolo ha scelto l’Atalanta, ma la Fiorentina non molla

Un altro ex romanista sembra pronto a rientrare in Serie A. Nicolò Zaniolo, dopo il prestito all’Aston Villa, ha scelto l’Atalanta per il suo futuro. Ora la palla passa ai bergamaschi, i quali proveranno a convincere il Galatasaray, proprietario del cartellino, per un prestito con obbligo di riscatto a circa 15,5-16 milioni. Distanza tra domanda e offerta, con i turchi che preferirebbero incassare tra i 18 e 19 milioni. Sulle sue tracce anche la Fiorentina, seconda nella corsa a Zaniolo anche nel gradimento del classe ’99. I viola nel mentre starebbero sondando Kristian Thorstvedt, che potrebbe partire per una cifra tra i 7-8 milioni.

La Lazio prepara l’assalto a Gundmundsson

La Lazio è una delle società che più finora si sono mosse sul mercato. Prima l’arrivo di Noslin, poi quello di un altro ex Hellas come Tchaouna, per chiudere con Dele-Bashiru, il prossimo acquisto, che verrà annunciato a breve. I biancocelesti non hanno intenzione di finirla qui. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe chiesto informazioni su Albert Gundumundsson, su cui è vivo l’interesse anche di Juventus, Inter, Napoli e Roma. Intanto, sull’altra sponda del Tevere, la Roma saluta Leonardo Spinazzola. Dopo il mancato rinnovo, l’esterno sinistro si trova vicino al trasferimento al Napoli: pronti due anni di contratto. Tra le neopromosse invece si muove il Parma. Secondo Sky Sport, è vicina la firma di Zion Suzuki, portiere classe 2002 di proprietà dei belgi del Sint-Truiden. Si va verso la chiusura, da una base di 6-7 milioni di euro più bonus.