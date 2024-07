Nuovi contatti tra il Torino e il Napoli per Alessandro Buongiorno: i partenopei hanno messo sul piatto 35 milioni

Dalla giornata di ieri, lunedì 1 luglio, è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Fino al 30 di agosto, ci saranno molte trattative in Serie A. Il Torino di Vanoli lavorerà sia in entrata che in uscita. Alessandro Buongiorno, capitano del Toro dopo l’addio di Rodriguez, potrebbe salutare. Nonostante ad Euro 2024 non abbia giocato, ha fatto un’ottima stagione ed è il giocatore del Toro con il prezzo più alto. Si tratta di un vero e proprio gioiello granata. Su di lui, è forte l’interesse del Napoli. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra le due società: Antonio Conte lo vuole portare nella sua squadra. Ma la trattativa non sarà facile.

Buongiorno al Napoli: la situazione

Il Napoli per Buongiorno ha alzato l’offerta a 35 milioni di euro. Ma Cairo ne chiede circa 40/45 di milioni di euro. Quindi al momento, il Toro prende tempo. Se avesse giocato all’Europeo con l’Italia, il valore del giocatore si sarebbe alzato. Adesso diventa più complicato, ma Cairo chiede comunque di più. L’intenzione del presidente del Torino, come ribadito più volte, è quella di non cederlo. Ma sarà decisiva anche la volontà del giocatore, che potrebbe riempire le casse dei granata. In passato infatti, era tutto fatto per lui all’Atalanta. Affare da 25 milioni. Poi però il numero 4 aveva scelto di rimanere al Toro.

Una stagione al top

Il classe 1999, nato e cresciuto a Torino e nel Toro, con Juric ha fatto il salto di qualità. Quest’anno in Serie A ha giocato 29 partite, condite da 3 gol e 1 assist. Si è dimostrato un difensore completo e moderno. Ha fatto una stagione da top player, confermandosi come uno dei migliori difensori centrali della difesa a 3. Adesso Vanoli proverà a convincerlo a restare, anche se è pronto per il grande salto. Adesso si godrà una meritata vacanza dopo la sua ottima stagione, poi si vedrà.