Con l’addio a parametro zero di Ricardo Rodriguez, Buongiorno è ora a tutti gli effetti il nuovo capitano del Torino

Si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, che con sé ha portato già parecchie novità. Il Torino ha perso Rodriguez, Djidji e Gemello a parametro zero, ma si prepara ad accogliere diversi volti nuovi. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa a disposizione di Vanoli in modo da poter puntare all’Europa, e per farlo oltre agli acquisti serve anche cercare di mantenere in rosa i migliori giocatori. In questo senso Vagnati e Cairo stanno facendo di tutto per far sì che Buongiorno possa rimanere, ma non sarà semplice. Intanto, da oggi il numero 4 si è caricato di una responsabilità di fondamentale importanza: la fascia di capitano.

Aumenta la pressione

Buongiorno un capitano lo era già in tutto e per tutto. Il difensore, però, ha condiviso la fascia con Ricardo Rodriguez, il quale l’ha mantenuta come “titolare” per motivi di anzianità. La partenza dello svizzero, ora, assegna a tutti gli effetti al numero 4 il ruolo di capitano, che aumenterà per lui certamente le responsabilità e la pressione.

Partenza rimandata?

La speranza di Cairo e di tutto il club è ovviamente che questo passaggio di consegne non sia solamente temporaneo, ma che effettivamente Buongiorno possa guidare la squadra da capitano per tutta la stagione 2024/2025. Ora che è finito l’Europeo dell’Italia – anche se il suo non è praticamente mai iniziato – inizieranno i contatti tra il difensore, Vanoli e la dirigenza, che vuole fare di tutto per tenerlo con sé. Il Napoli intanto freme, in quanto il desiderio di Conte è quello di avere a disposizione il centrale il prima possibile. La situazione però è chiara: neanche 40 milioni potrebbero bastare, bisognerà capire prima la volontà del giocatore.