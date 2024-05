Come l’estate scorsa i granata soggiorneranno in Val Rendena. Per il programma ufficiale si aspetta la firma del nuovo allenatore

Il Torino con la sconfitta di Bergamo si è definitivamente messo alle spalle la stagione 2023-2024, chiusa al nono posto e fuori dalle coppe europee. Ora i tesserati granata potranno trascorrere circa un mese e mezzo lontano dai campi, per ritrovare energie in vista di una nuova stagione che – come da consuetudine – comincerà con il raduno del Filadelfia prima di spostarsi in una località montana. Come nella preparazione estiva dell’estate scorsa, il Torino soggiornerà a Pinzolo, per il secondo anno dei tre previsti da contratto.

Le possibili date

Le date del soggiorno nella località trentina ancora mancano di ufficialità. L’ipotesi è che l’arrivo granata sia fissato per il 14 luglio con partenza dalla Val Rendena per il 28 dello stesso mese. Nel mezzo la squadra disputerà un paio di amichevoli, anche se il programma è ancora tutto da definire. Verrà svelato a cascata con la nomina del nuovo allenatore, da cui dipenderanno anche gli avversari dei test match e il generale l’organizzazione sul piano atletico e tattico del soggiorno ad alta quota.