Le parole di Koffi Djidji, ex difensore del Torino: “All’arrivo di Juric la squadra stava male, lui ha sempre creduto in me”

Il 30 giugno 2024 è scaduto il contratto di Koffi Djidji con il Torino. L’ex difensore, ha parlato ai microfoni di TV Play. Queste le sue parole: “Juric è uno impulsivo, ma anche un uomo vero: in generale dice sempre quello che pensa. Come allenatore, al suo arrivo al Torino la squadra stava male, poi con lui ha fatto molto meglio. Io ho imparato tanto con Juric e mi sono sempre trovato bene. Sì sì certo, lui ha sempre creduto in me. L’anno scorso ero in scadenza e lui mi ha detto che sarebbe rimasto ancora un anno e poi avrebbe valutato. E a me non sarebbe dispiaciuto rimanere a Torino con lui, quindi ho firmato e abbiamo fatto questa stagione insieme”. Poi sul futuro: “Rimanere in Italia? Beh sì, il mercato italiano è quello che conosco di più. Sono sei anni che gioco qua, che sono qua, questo è il campionato che conosco meglio. Anni fa la Serie A era un po’ calata ora sta tornando a fare bene, si vede in Champions con gli ultimi risultati delle squadre italiane. Quindi sì, non avrei problemi a restare in Italia”.